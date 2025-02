Milano, 25 feb. (LaPresse) – “Abbiamo, infatti – dice Padoan – la possibilità di far leva sulla nostra rete bancaria paneuropea, sulla strategia, l’energia e l’ambizione per aiutare il nostro continente a uscire da questi anni di stagnazione e di stallo ed entrare in una nuova era di prosperità che ponga l’Europa sullo stesso piano competitivo degli Stati Uniti”.

