Bergamo, 25 feb. (LaPresse) – I giudici della Corte d’Assise di Bergamo hanno accolto la richiesta di perizia psichiatrica per Moussa Sangare, a processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa il 30 luglio 2024, a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo.

