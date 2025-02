Milano, 25 feb. (LaPresse) – “Per nascondere il vostro giustizialismo parlate di opportunità, ma la storia recente non ci ha insegnato nulla? Ministri, presidenti di Regione, sindaci, consiglieri regionali e deputati che si sono dimessi per questa tanto conclamata opportunità che contraddice il garantismo istituzionale. Vorrei ricordare i ministri Lupi, Mastella, De Girolamo che si sono dimessi e poi sono stati assolti per non aver commesso il fatto. In questa raccapricciante lista” è entrato anche “l’ex senatore del Pd, Stefano Esposito, perseguitato per sette anni. Non vorrei far parte di questo lungo elenco, non intendo scappare e intendo difendermi nel processo”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo nell’Aula della Camera prima del voto sulla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei suoi confronti.

