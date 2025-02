Milano, 24 feb. (LaPresse) – L’Ue, a differenza degli Stati Uniti, è determinata a proseguire il conflitto in Ucraina. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitriy Peskov, in occasione dell’introduzione del sedicesimo pacchetto di sanzioni da parte dell’Ue contro la Russia. “Gli europei continuano sulla strada delle sanzioni, sulla strada della convinzione della necessità di continuare la guerra”, ha detto Peskov ai giornalisti, “questa convinzione degli europei è in completo contrasto con lo stato d’animo di trovare una soluzione intorno all’Ucraina, cosa che, di fatto, stiamo facendo ora con gli americani”. Lo riporta l’agenzia Tass.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata