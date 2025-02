Città del Vaticano (Vaticano), 24 feb. (LaPresse) – Questa sera alle ore 21, in Piazza San Pietro, il Segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin, guiderà un rosario per pregare per la salute di Papa Francesco. La preghiera mariana segue il rosario guidato ieri dall’arcivescovo di Bologna, presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi.

