Milano, 24 feb. (LaPresse) – Hamas è pronta ad accogliere la proposta dei mediatori in merito alla revisione delle cerimonie di rilascio degli ostaggi per garantire la liberazione dei detenuti palestinesi da parte di Israele. Lo ha affermato il portavoce di Hamas, come riporta il Jerusalem Post.

