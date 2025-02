Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Stamattina, quando ho acceso il telefono, ho visto di aver ricevuto chiamate e messaggi dagli Stati Uniti, tra cui quelli di Elon Musk con le sue congratulazioni”. Lo ha detto la leader dell’AfD, Alice Weidel, in conferenza stampa, dopo che il suo partito di estrema destra è arrivato secondo alle elezioni che si sono tenute ieri in Germania. “Telefonerò oggi, a chi non ve lo dirò qui e ora”, ha aggiunto, “siamo la potenza in Germania riconosciuta a livello internazionale. Siamo in contatto con tutte le parti e questo include l’Amministrazione Trump”.

