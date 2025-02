Roma, 23 feb. (LaPresse) – “Dobbiamo fare tutto il possibile per portare una pace duratura e giusta in Ucraina. Ciò è realizzabile attraverso l’unità di tutti i partner: abbiamo bisogno della forza di tutta l’Europa, della forza dell’America, della forza di tutti coloro che cercano una pace duratura. Ringrazio tutti i nostri partner che ci aiutano e capiscono questo”. Così sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, “alla vigilia del terzo anniversario della guerra su vasta scala” della Russia in Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata