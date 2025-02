Milano, 22 feb. (LaPresse) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, non è pronto ad accettare un accordo sui minerali con gli Stati Uniti, poiché l’Ucraina vede una “serie di questioni problematiche” per la bozza dell’accordo. Lo riferisce Sky News Uk citando una fonte ucraina. Donald Trump aveva riferito di un accordo vicino per avere accesso alle risorse minerarie e terre rare ucraine in cambio di armi, ma una fonte a conoscenza delle negoziazioni ha detto a Sky News che il presidente ucraino non è pronto a firmare. “L’accordo non è ancora pronto per essere firmato, ci sono una serie di questioni problematiche e, nella forma attuale della bozza, il presidente non è pronto ad accettarlo”, riferisce la fonte, aggiungendo che “le bozze non riflettono una partnership e contengono solo impegni unilaterali da parte dell’Ucraina”. Dal lato Usa, il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz ieri ha affermato che “il presidente Zelensky firmerà l’accordo e lo vedrete nel brevissimo termine”.

