Città del Vaticano (Vaticano), 22 feb. (LaPresse) – Papa Francesco non guiderà l’Angelus di domani, domenica 23 febbraio. Come fa sapere la sala stampa della Santa Sede, “sarà diffuso il testo” preparato da Bergoglio, come già avvenuto domenica scorsa.

