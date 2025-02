Francoforte (Germania), 21 feb. (LaPresse) – “I nostri agenti hanno arrestato un sospettato nei pressi della scena del crimine. La verifica della persona e le indagini sono in corso”. Lo ha riferito la polizia di Berlino in merito all’attacco con coltello avvenuto nei pressi del Memoriale per l’Olocausto nel quale una persona è rimasta gravemente ferita.

