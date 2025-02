Firenze, 21 feb. (LaPresse) – Si è appena concluso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze l’intervento neurochirurgico a cui è stato sottoposto il neonato di quindici giorni che oggi, intorno alle 13, mentre i suoi familiari stavano pranzando in un appartamento in via Franchetti, nel quartiere fiorentino di Novoli, è stato morso alla testa dal cane di famiglia, uno staffordshire bull terrier. L’intervento, fanno sapere dal Meyer, è perfettamente riuscito e non sono previsti danni neurologici dato che la ferita ha riguardato soltanto la pelle e l’osso del cranio, che è stato ricostruito grazie all’operazione. il neonato verrà ricoverato nella terapia intensiva neonatale.

