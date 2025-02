Milano, 21 feb. (LaPresse) – “Sul fine vita è importante trovare una sintesi, non si possono lasciare le singole Regioni a fare fughe in avanti. Si tratta di un argomento complesso, ma al di là delle diverse sensibilità politiche credo sia importante trovare una sintesi, i tempi sono giusti e maturi per una legge buona per tutti”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso del programma Start in onda su SkyTg 24.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata