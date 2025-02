Roma, 20 feb. (LaPresse) – “Spero che ci sia un giudice a Berlino. Se mi dimetterò? No, perché aderisco alla tesi della procura della Repubblica”. Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove dopo la condanna a 8 mesi per rivelazione di segreti d’ufficio e interdizione dai pubblici uffici per un anno. Il suo legale Giuseppe Valentino ha dichiarato che farà ricorso in appello.

