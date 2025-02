Francoforte (Germania), 19 feb. (LaPresse) – “Ci stiamo avvicinando al punto di non essere più restrittivi. Se non altro, ci stiamo avvicinando al punto in cui potremmo dover sospendere o interrompere i nostri tagli ai tassi”. Lo ha detto Isabel Schnabel, membro del Consiglio esecutivo della Banca centrale europea (Bce), durante un’intervista al Financial Times, rispondendo ad una domanda su possibili tagli precauzionali data la grande incertezza attuale. Schnabel ritiene che “non ci sia alcun argomento a favore a questo punto”. Interrogata sul fatto che alcuni economisti ritengono che la Bce sia in ritardo sui tempi, Schnabel ha spiegato di essere “fermamente nel campo dell’altra metà che pensa che siamo sulla strada giusta”. “I dati che abbiamo visto hanno confermato che il nostro approccio graduale e cauto è stato appropriato. L’inflazione interna è ancora alta, la crescita dei salari è ancora elevata e abbiamo assistito a nuovi shock nei prezzi dell’energia. Abbiamo anche visto che le aspettative di inflazione sono molto sensibili agli shock. Quindi penso che il nostro approccio sia giusto”. In merito all’abbandono delle misure restrittive a marzo, questa è “una discussione che dovremmo affrontare nel prossimo incontro”, ha commentato Schnabel.

