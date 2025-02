Genova, 18 feb. (LaPresse) – “Spero che la guerra finisca il prima possibile su tutti i teatri, perché è un vantaggio per tutti, per russi, ucraini e europei. Spero non ci sia nessuno men che meno in Europa che non vuole fare finire la guerra e che nessuno si metta in mezzo se Putin e Zelenski grazie a Trump troveranno un accordo”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini oggi a margine di un sopralluogo ai cantieri del Nodo ferroviario di Genova. “Penso – ha aggiunto – che il nemico non sia Trump, anzi sta facendo più lui in poche settimane che Biden in 4 anni. Se uno riesce a mettere al tavolo Putin e Zelenski, Netanyahu e i paesi Arabi gli diamo il Nobel per la pace, altro che bullismo”.

