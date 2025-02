Washington (Usa), 18 feb. (LaPresse) – Un eventuale accordo di pace con la Russia per mettere fine alla guerra in Ucraina non prevede il ritiro delle truppe Usa dall’Europa. Lo ha detto Donald Trump, parlando a Mar-a-Lago. “Nessuno me lo ha chiesto” e “non voglio farlo”, ha detto il presidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata