Milano, 18 feb. (LaPresse) – Un alto funzionario di Hamas ha dichiarato a Ynet che c’è “un’alta probabilità” che il gruppo palestinese possa rilasciare sabato 6 ostaggi vivi, come richiesto da Israele, se da parte di Tel Aviv ci sarà un impegno per la fase 2 dell’accordo. “Ci sono negoziati, e dipende dal prezzo che Israele intende pagare”, ha detto il funzionario di Hamas a Ynet, precisando che il prezzo da pagare è l’impegno israeliano a passare alla fase 2 e a rispettare pienamente gli “articoli del protocollo umanitario”, compreso l’ingresso di roulotte e attrezzature pesanti. Ieri sera Ynet aveva riferito che Israele aveva chiesto ad Hamas per sabato il rilascio di 6 ostaggi vivi anziché i 3 previsti dall’accordo e in cambio si era detto disposto a fare entrare centinaia di roulotte nella Striscia di Gaza.

