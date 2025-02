Milano, 17 feb. (LaPresse) – La Polonia non ha in programma di inviare soldati in Ucraina. Lo ha annunciato il premier polacco, Donald Tusk, prima della sua partenza per il summit di oggi a Parigi sull’Ucraina. Lo riporta l’agenzia di stampa polacca Pap.

