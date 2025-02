Milano, 17 feb. (LaPresse) – Ondata di attacchi in corso contro siti di banche e aziende di trasporto in tutta Italia da parte del gruppo hacker NoName057 che su Telegram ha rivendicato gli attacchi. “Il presidente italiano Sergio Mattarella ha paragonato la Russia al Terzo Reich, provocando la dura reazione del Ministero degli Esteri russo. Mosca ha già promesso che tali dichiarazioni non saranno prive di conseguenze”, scrivono gli hacker filorussi.

