Milano, 17 feb. (LaPresse) – Sono venti i siti italiani colpiti dall’ondata di attacchi hacker Ddos lanciati questa mattina dal gruppo filorusso NoName057 in ‘risposta’ al discorso pronunciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Marsiglia, definito ‘russofobo’ nella rivendicazione diffusa su Telegram. I bersagli sono gli stessi del precedente attacco del 21 gennaio scorso, vale a dire i siti web di aeroporti, porti e anche banche, in particolare due ‘sottodomini’ di Intesa Sanpaolo. A differenza dell’ultimo attacco, tuttavia, i portali degli areoporti non stanno subendo ripercussioni. L’Agenzia nazionale per la cybersicurezza ha informato i soggetti interessati e ha avviato l’opera di supporto e mitigazione.

