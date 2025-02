Milano, 17 feb. (LaPresse) – Un operaio di 44 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto stamani poco prima delle 7. L’incidente è avvenuto a Ono San Pietro, in Provincia di Brescia, in via Ronchi 26c, nella ditta Comin Parfum, che produce di cosmetici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata