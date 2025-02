Monaco (Germania), 16 feb. (LaPresse) – “I colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente americano, Donald Trump, inviano un potente messaggio che la Russia e gli Usa affronteranno i problemi attraverso il dialogo”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Tass. “Il Cremlino si aspetta che la Russia e gli Usa parlino di ‘pace, non di guerra’ da ora in poi”, ha detto ancora Peskov, aggiungendo che “il Cremlino non vede le sanzioni occidentali come un ostacolo per i colloqui Usa-Russia”.

