Napoli, 16 feb. (LaPresse) – Forte scossa di terremoto nell’area dei Campi Flegrei alle 15.30. L’Osservatorio Vesuviano, sede di Napoli dell’Ingv, ha registrato un terremoto di magnitudo 3.9 con epicentro nel golfo di Pozzuoli. La scossa è stata avvertita dalla popolazione nei comuni flegrei di Pozzuoli e Bacoli ma anche in diversi quartieri della zona occidentale e collinare di Napoli, come Fuorigrotta, Bagnoli, Posillipo e Vomero. Nell’area dei Campi Flegrei è in corso dalle 16.53 di ieri, sabato 15 febbraio, uno sciame sismico nell’ambito del quale sono stati rilevati oltre 60 terremoti.

