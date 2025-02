Monaco (Germania), 15 feb. (LaPresse) – “Credo che l’Ucraina debba far parte della Nato. L’Ucraina non trarrà solo beneficio da questo, ma darà un grande contributo alla sicurezza dell’Alleanza. Lo abbiamo dimostrato sul campo di battaglia. L’esercito ucraino è il più grande in Europa, con esperienza di combattimento per combattere contro la Russia”. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse Oleksandra Matvijcuk, leader dell’organizzazione ‘Centro per le libertà civili’, che ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2022.

