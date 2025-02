Monaco (Germania), 15 feb. (LaPresse) – “Plaudo al commento del presidente italiano. Credo che quello che più infastidisce i russi con questo paragone è che i criminali di guerra nazisti sono stati puniti”. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse Oleksandra Matvijcuk, leader dell’organizzazione ‘Centro per le libertà civili’, che ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2022, commentando le dure critiche della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha definito “invenzioni blasfeme” le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sull’aggressione della Russia all’Ucraina. “Esiste un esempio nella storia, con il tribunale di Norimberga, che li ha ritenuti responsabili dei loro crimini. Questo è qualcosa al quale stiamo lavorando congiuntamente. Recentemente le autorità europee hanno annunciato che la creazione di tribunali speciali per l’aggressione russa è nella fase finale. Vedremo in futuro come questi tribunali perseguiranno Putin, la leadership politica e quella militare per i loro crimini di guerra, così come è avvenuto nel secolo scorso con i criminali nazisti”, ha affermato Matvijcuk.

