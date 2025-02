Città del Vaticano (Vaticano), 15 feb. (LaPresse) – Papa Francesco non guiderà l’Angelus della domenica. Lo si apprende da una comunicazione diffusa della sala stampa della Santa Sede. “Lo staff medico – si legge – ha prescritto riposo assoluto” e per questo “nella giornata di domani, domenica 16 febbraio, il Santo Padre non guiderà la preghiera dell’Angelus, ciononostante ha inteso inviare il testo per la relativa pubblicazione”.

