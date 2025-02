Washington (Usa), 14 feb. (LaPresse) – L’Associated Press denuncia che ad uno dei suoi reporter è stato impedito l’accesso a un evento alla Casa Bianca per il terzo giorno consecutivo. Stavolta per la conferenza stampa di giovedì con il presidente Trump e il primo ministro indiano Modi. “È una chiara violazione del Primo Emendamento e sollecitiamo con fermezza l’Amministrazione Trump a porre fine a questa pratica”, ha affermato Julie Pace, direttore esecutivo di AP in una nota.

