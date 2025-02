Roma, 14 feb. (LaPresse) – Non ci sarà la visita di Papa Francesco a Cinecittà di lunedì nella quale avrebbe incontrato gli artisti per Giubileo degli Artisti e del mondo della Cultura. Lo rende noto la sala stampa vaticana precisando che a seguito del ricovero di Papa Francesco, l’udienza giubilare di domani, 15 febbraio, è stata annullata. La messa in occasione del Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura, di domenica 16 febbraio, sarà invece presieduta dal cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, mentre l’incontro con gli artisti, previsto per lunedì a Cinecittà, è stato annullato “a causa dell’impossibilità del Papa a parteciparvi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata