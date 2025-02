Goma (Congo), 14 feb. (LaPresse/AP) – I ribelli dell’M23, sostenuti dal Ruanda, hanno affermato di aver conquistato un secondo aeroporto nel Congo orientale, l’aeroporto di Kavumu, che serve la provincia del Sud Kivu. Associated Press non ha potuto confermare immediatamente se l’aeroporto nazionale di Kavumu fosse sotto il controllo dei ribelli dell’M23 o delle forze governative. La gente del posto ha riferito ad AP questa mattina che i ribelli si trovavano a pochi chilometri dall’aeroporto, un punto strategico per l’esercito congolese nella lotta contro i ribelli.

