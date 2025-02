Milano, 13 feb. (LaPresse) – In particolare la donna aveva denunciato di essere stata aggredita dall’ex compagno in 3 occasioni. Il primo episodio di violenza si era verificato il 29 marzo 2008: l’uomo si era scagliato contro la donna mentre era in bicicletta, facendola cadere e prendendole con la forza la borsa; i testimoni presenti avevano chiamato la polizia. Un secondo episodio di violenza si è verificato il 26 ottobre 2008: l’uomo aveva afferrato violentemente la donna per il collo e l’aveva costretta a salire sulla sua auto; lei aveva chiamato la polizia al rientro a casa e si era poi recata in ospedale, dove le erano stati riscontrati graffi sulla schiena, arrossamento delle vene giugulari intorno al collo, abrasioni multiple e uno stato di shock. Infine la terza aggressione fisica si era verificata il 30 novembre 2008: quando la donna si trovava con la sorella a una conferenza, l’uomo l’aveva afferrata per i capelli provando a impossessarsi del suo telefono cellulare, finché lei non era riuscita a fuggire. La donna aveva inoltre denunciato che A.B. aveva monitorato i suoi movimenti, seguendola in auto, controllando il suo telefono e la sua biancheria intima; la donna ha denunciato anche che l’aveva insultata, allontanata dalla sua famiglia e minacciata, descrivendo tale comportamento come una ricerca di controllo e coercizione. La donna – ricostruisce ancora la Corte – aveva indicato con precisione le date e gli orari dei messaggi e delle telefonate ricevute da parte di A.B. (oltre 2.500 messaggi) e aveva fornito l’identità di testimoni in grado di confermare le sue dichiarazioni.

