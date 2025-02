Milano, 13 feb. (LaPresse) – “Ora stiamo mantenendo le nostre promesse: flessibilità e ripristino della remunerazione ai soci, qualcosa che avevamo promesso e che faremo; oggi iniziamo una nuova era per la nostra società, che dovrà essere l’attore migliore di sempre in Italia”. Così il ceo di Tim Pietro Labriola, in call con gli analisti e investitori presentando l’aggiornamento del Piano e i conti, rispondendo agli analisti.

