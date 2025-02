Sanremo (Imperia), 13 feb. (LaPresse) – “Per quanto mi riguarda”, Fedez “non è stato indagato”. “Per fortuna sono un direttore artistico, non un giudice”. Lo ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, nel corso della conferenza stampa nella sala ‘Lucio Dalla’, rispondendo a chi chiede sull’opportunità della presenza di Fedez in gara, dati i suoi legami con l’ultrà del Milan Luca Lucci, finito in un’inchiesta della procura di Milano. “Io sono un garantista – ha detto Conti – per quanto riguarda qualsiasi tipo di processo. Per me esiste, ed è fondamentale, la presunzione di innocenza. Dopo di che, se c’è un avviso di garanzia, è giusto ritirarsi, in altri casi sono scelte personali. L’azienda mi ha chiesto di scegliere delle canzoni, rappresentative del mondo musicale e ho scelto queste”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata