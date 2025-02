Roma, 12 feb. (LaPresse) – “Cento anni di questa università. Cento anni sono una lunga durata, è stato un percorso straordinario in questo secolo passato. L’ateneo ha incontrato stagioni diverse, quella in cui in Europa si erano insediate alcune oppressioni dittatoriali, gli eventi drammattici e sangionose della Seconda guerra mondiale e le crudeltà che questa ha portato nel Continente, ma poi ha incontrato anche decenni straordinari, di grande suggestione e fascino, della pacificazione e integrazione europea, di un continente che per secolo si era combattuto. Gli anni della fine del colonialismo, gli anni che hanno sottolineato l’uguaglianza degli uomini e degli Stati”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico all’università per stranieri di Perugia. “E’ stato un percorso straordinario raccolto nei valori della nostra Costituzione – ha aggiunto – e in base a questi poc’anzi il rettore ha usato l’espressione che voglio riprendere, magnifica, ‘Nessuno qui è straniero’, sono tutti in casa propria gli studenti presenti in questo ateneo, ‘specchio del mondo’ con le sue preziose diversità che sono una ricchezza. Tutto nell’ottica e nella convinzione che la cultura sia veicolo di pace, di dialogo, di collaborazione e amicizia”.

