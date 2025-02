Milano, 12 feb. (LaPresse) – “Ho avuto una conversazione significativa con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Abbiamo parlato a lungo delle opportunità di raggiungere la pace, abbiamo discusso della nostra disponibilità a lavorare insieme a livello di squadra e delle capacità tecnologiche dell’Ucraina, compresi i droni e altre industrie avanzate. Sono grato al Presidente Trump per il suo interesse in ciò che possiamo realizzare insieme”. È quanto fa sapere sui social il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. “Nessuno vuole la pace più dell’Ucraina”, ha aggiunto Zelensky, “insieme agli Stati Uniti, stiamo definendo le nostre prossime mosse per fermare l’aggressione russa e garantire una pace duratura e affidabile. Come ha detto il Presidente Trump, diamoci da fare”.

