Milano, 12 feb. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato telefonicamente con il presidente ad interim della Repubblica araba siriana, Ahmed al-Sharaa, noto anche con il suo nome di combattimento al-Jolani. Lo ha riferito il servizio stampa del Cremlino. “Si è tenuto un approfondito scambio di opinioni sulla situazione attuale in Siria”, si legge nella nota, “la parte russa ha sottolineato la sua posizione di principio a sostegno dell’unità, della sovranità e dell’integrità territoriale dello Stato siriano”. Lo riporta l’agenzia Tass. Il leader russo ha augurato al leader del Paese successo nella risoluzione dei compiti affidatigli. I capi di Stato hanno convenuto di proseguire i contatti per sviluppare la cooperazione bilaterale. Putin ha confermato che la Russia è pronta a continuare a contribuire al miglioramento della situazione in Siria, anche fornendo aiuti umanitari. Ha inoltre confermato la disponibilità della Russia a contribuire al miglioramento della situazione socio-economica della repubblica.

