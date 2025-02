Roma, 12 feb. (LaPresse) – La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 18 mesi nei confronti dell’ex sindaco di Riace, in provincia di Reggio Calabria, Mimmo Lucano. Il parlamentare europeo era finito al centro dell’inchiesta ‘Xenia’ e in primo grado venne condannato dal tribunale di Locri alla pena di 13 anni. La condanna venne poi ridotta dalla Corte d’Appello a un anno e sei mesi per la sola accusa di falso. Il Pg della Suprema Corte aveva sollecitato nel corso della sua requisitoria di questa mattina l’annullamento parziale della sentenza di secondo grado e la riutilizzazione delle intercettazioni telefoniche.

