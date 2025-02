Washington (Usa), 11 feb. (LaPresse) – “Non c’è niente da comprare”. Così Donald Trump ha risposto ad una domanda sul futuro assetto di Gaza in base al suo piano. “La prenderemo, la terremo, la custodiremo con cura”, ha aggiunto il presidente parlando nello Studio Ovale a fianco del re Abdallah di Giordania. “Saranno creati molti posti di lavoro per la gente del Medio Oriente. Sarà per la gente del Medio Oriente. Ma penso che potrebbe essere un diamante”, ha detto il presidente, aggiungendo chhe Gaza sarà acquisita attraverso “l’autorità degli Stati Uniti”.

