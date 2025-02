Bruxelles, 11 feb. (LaPresse) – La Commissione europea ha imposto dazi anti-dumping sulle importazioni cinesi di biodiesel, contribuendo a proteggere circa 6.000 posti di lavoro nell’UE in oltre 60 produttori in 18 Stati membri. L’imposizione di misure segue un’indagine anti-dumping che ha rivelato che le importazioni di biodiesel in dumping dalla Cina stavano danneggiando l’industria del biodiesel dell’UE, che ha dovuto affrontare una concorrenza sleale e possibili chiusure di stabilimenti, scrive l’Esecutivo comuitario.

