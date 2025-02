Roma, 11 feb. (LaPresse) – Papa Francesco “accogliendo le petizioni e i desideri di Pastori, di religiose e religiosi, come di associazioni di fedeli, considerato l’influsso esercitato dalla spiritualità di santa Teresa di Calcutta in diverse regioni del mondo, ha disposto che il nome di santa Teresa di Calcutta, vergine, sia iscritto nel Calendario Romano Generale e la sua memoria facoltativa sia celebrata da tutti il 5 settembre”. Lo si legge nel decreto sull’iscrizione della celebrazione di santa Teresa di Calcutta, vergine, nel Calendario Romano Generale. “Questa nuova memoria – si legge nel decreto – sia inserita in tutti i Calendari e Libri liturgici per la celebrazione della Messa e della Liturgia delle Ore, adottando i testi liturgici allegati al presente decreto che devono essere tradotti, approvati e, dopo la conferma di questo Dicastero, pubblicati a cura delle Conferenze Episcopali. Nonostante qualsiasi cosa in contrario”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata