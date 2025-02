Sanremo (Imperia), 10 feb. (LaPresse) – “Sul tema di Warner piuttosto che di altri competitor” eventualmente interessati al Festival di Sanremo, “da parte della Rai non c’è nessun timore”. Così Marcello Ciannamea, direttore del prime time Rai, nella conferenza stampa di presentazione della kermesse. “Noi rispettiamo tutti, la strada che abbiamo intrapreso – ha spiegato – è quella dell’appello” al Consiglio di Stato “contro la sentenza del Tar Liguria per affermare la legittimità delle delibere del Comune” di Sanremo. “Siamo peraltro convinti – ha spiegato Ciannamea – di fare a ridosso della fine del Festival una proposta di contratto autonoma sulla falsa riga dell’attuale convenzione. In piena coerenza con il ricorso presentato”.

