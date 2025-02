Milano, 10 feb. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il popolo palestinese non avrà alcun diritto di ritorno a Gaza in base al suo piano che prevede che gli Stati Uniti “prendano il controllo” del territorio. Lo ha detto in un’intervista con Bret Baier di Fox News Channel. “No, non ce lo avrebbero, perché avranno alloggi molto migliori”, ha risposto Trump alla domanda se il popolo palestinese avrebbe avuto il diritto di tornare, “in altre parole, sto parlando di costruire un posto permanente per loro”.

