Milano, 10 feb. (LaPresse) – Mediobanca provvederà ad agire per presentare una lista per il rinnovo del cda di Generali. “Abbiamo preso atto delle dichiarazioni del cda di Generali che non è in grado di fare una propria lista”, ha detto Albero Nagel, ceo di Mediobanca, che è socia del Leone, nella call con la stampa in cui ha presentato la semestrale del Gruppo, rispondendo a una domanda dei cronisti. “E questo non è un fatto positivo per una compagnia del valore di Generali e che non ha un azionista al 51%. Non è positivo per il nostro sistema finanziario, mi spiace perché avrei preferito quella soluzione. In mancanza di questa soluzione, chiaramente, Mediobanca ha interesse a contribuire a nominare il consiglio più adatto per continuare a eseguire il piano di Generali e ad avere performance operative buone come nell’ultimo triennio ultimo e ad avere un consigliere nel consiglio. Ci adopereremo per conseguire questi due obiettivi col processo di governance previsto in Mediobanca. Il primo obiettivo è concorrere a nominare il consiglio che meglio tuteli l’investimento: sia i risultati che il piano sono di nostra soddisfazione”. “Guardiamo con interesse a presentare una lista. Avremmo preferito che questo iter lo avesse fatto la compagnia. Provvederemo ad agire di conseguenza”, ha aggiunto.

