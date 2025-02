Milano, 10 feb. (LaPresse) – Ci sono anche 4 minori tra gli arrestati del blitz anticamorra, scattato all’alba di stamani a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. I minori sarebbero stati cooptati all’interno dell’organizzazione criminale dei Cipolletta, sia come partecipi dell’associazione, sia come ‘manovalanza’ per il compimento di specifici reati volti ad agevolarne il programma criminale. Questa manovalanza sarebbe stata reperita facilmente ed a basso prezzo: risulterebbe infatti dagli esiti investigativi che il pagamento ‘a cottimo’ dei partecipanti alle singole azioni criminose, prevedesse per i minori un compenso ridotto rispetto a quello dei maggiorenni.

