Orebro (Svezia), 6 feb. (LaPresse/AP) – La polizia svedese ha riferito che l’uomo armato che ha aperto il fuoco martedì in una scuola per adulti a Orebro aveva dei legami con il centro di istruzione dove ha ucciso 10 persone. Le autorità ritengono che l’aggressore, che non è ancora stato identificato ufficialmente, potrebbe aver frequentato la scuola in passato. L’uomo ha sparato con un’arma simile a un fucile. È stato poi trovato morto con una grande quantità di munizioni inutilizzate accanto. Aveva licenza regolare per il possesso di 4 armi, 3 delle quali sono state trovate vicino al suo cadavere.

