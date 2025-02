Torino, 6 feb. (LaPresse) – Re Carlo e la Regina Camilla faranno visite di Stato in Italia e in Vaticano. Lo ha confermato Buckingham Palace. La tournée primaverile, che celebrerà “il forte rapporto bilaterale tra Italia e Regno Unito”, avrà luogo all’inizio di aprile e coinciderà con il 20° anniversario di matrimonio della coppia reale. “Durante la visita di Stato alla Santa Sede, “il Re e la Regina si uniranno a Sua Santità Papa Francesco per celebrare l’Anno Giubilare 2025”, si legge nel comunicato. Carlo e Camilla visiteranno anche Roma e Ravenna. Carlo ha incontrato Papa Francesco in diverse occasioni. Nel prossimo viaggio ci sarà il loro terzo incontro, il primo da quando Carlo è salito al trono. Sarà anche la seconda volta che Bergoglio incontra un monarca britannico: nel 2014 il Pontefice aveva ospitato in Vaticano la Regina Elisabetta II e il duca di Edimburgo.

