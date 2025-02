Milano, 6 feb. (LaPresse) – Il portavoce ufficiale della presidenza dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Nabil Abu Rudeineh, ha affermato che la Palestina, con la sua terra, la sua storia e i suoi luoghi sacri, non è in vendita, non è un progetto di investimento e i diritti del popolo palestinese non sono negoziabili e non sono una merce di scambio. Lo riporta l’agenzia Wafa. “Il popolo palestinese e la sua leadership non permetteranno il ripetersi delle catastrofi del 1948 e del 1967 e ostacoleranno qualsiasi piano volto a liquidare la loro giusta causa attraverso progetti di investimento che non hanno posto né in Palestina né sulla sua terra”, ha aggiunto Abu Rudeineh, commentando il piano di Trump per la Striscia di Gaza.

