Atene (Grecia), 6 feb. (LaPresse/AP) – Il governo greco ha dichiarato lo stato di emergenza a Santorini, dopo che centinaia di terremoti sottomarini hanno scosso l’isola turistica per quasi una settimana. L’annuncio del ministero della Protezione civile consentirà alle autorità di accedere più rapidamente alle risorse statali. L’annuncio fa seguito a una scossa di magnitudo 5.2, la più potente registrata dall’inizio dell’attività il 31 gennaio, che ha colpito l’isola nella tarda serata di ieri. Il portavoce del governo Pavlos Marinakis ha confermato che diversi servizi di emergenza sono già stati mobilitati per sostenere l’isola. “I vigili del fuoco, la polizia, la guardia costiera, le forze armate e i servizi medici di emergenza hanno mandato i rinforzi a Santorini e le isole circostanti con personale aggiuntivo e attrezzature specializzate”, ha detto Marinakis ai giornalisti. Nonostante abbia causato danni minimi, lo sciame sismico ha provocato l’esodo di migliaia di residenti e lavoratori stagionali, che sono stati evacuati verso la terraferma greca in traghetto. Secondo gli esperti, l’attività sismica non è legata all’attività vulcanica nel Mar Egeo.

APPROFONDISCI LA NOTIZIA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata