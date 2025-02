Milano, 5 feb. (LaPresse) – È prevista una conferenza internazionale sul Medio Oriente a New York nel giugno 2025. Lo ha detto all’agenzia di stampa russa Tass l’ambasciatore palestinese a Mosca Abdel Hafiz Nofal. “Per quanto riguarda la conferenza, si terrà a giugno a New York”, ha affermato, “non solo per fermare la guerra (a Gaza, ndr), ma per fermare la guerra in generale. Questo dovrebbe basarsi su un accordo tra due stati. E molti Paesi sono a favore di questa questione, tra cui la Russia”. “Ci auguriamo che tutti i Paesi, compresi Stati Uniti, Russia, Cina ed europei, riescano a trovare un linguaggio comune. Perché a Gaza c’è molto da fare”, ha aggiunto Nofal, “primo, fermare la guerra. Secondo, aprire le frontiere per aiutare le persone a vivere e mangiare”. “La questione più importante, è che l’Autorità Nazionale Palestinese deve tornare a Gaza”, ha precisato, “questa è l’unica opzione che fermerebbe la guerra a Gaza”. Per la ricostruzione poi, il diplomatico palestinese ha stimato che siano necessari “almeno 80 miliardi di dollari”.

