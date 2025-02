Milano, 5 feb. (LaPresse) – Nel dicembre 2024 i prezzi alla produzione industriale sono aumentati dello 0,4% sia nell’area dell’euro che nell’Unione europea. Lo stima Eurostat, l’ufficio statistico dell’Ue. Nel novembre 2024, i prezzi alla produzione industriale sono cresciuti dell’1,7% sia nell’area dell’euro che nell’Ue. A dicembre 2024, rispetto a dicembre 2023, i prezzi alla produzione industriale sono rimasti stabili nell’area dell’euro e sono aumentati dello 0,1% nell’Ue. La media annuale dei prezzi alla produzione industriale per l’anno 2024, rispetto al 2023, è diminuita del 4,2% nell’area dell’euro e del 4,0% nell’Ue. I maggiori aumenti mensili dei prezzi alla produzione industriale sono stati registrati in Bulgaria (+5,1%), Croazia (+2,4%) e Slovacchia (+1,5%). Le diminuzioni maggiori sono state osservate in Irlanda (-1,5%), Romania (-1,3%) e Paesi Bassi (-0,4%). I maggiori aumenti annuali dei prezzi alla produzione industriale sono stati registrati in Irlanda (+11,1%), Bulgaria (+6,6%) e Danimarca (+4,7%). Le diminuzioni maggiori sono state osservate in Slovacchia (-17,0%), Lussemburgo (-4,2%) e Francia (-3,8%).

